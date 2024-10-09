Налоговики заблокировали счета кинопродакшена Харатьяна и Сукачева

Федеральная налоговая служба заблокировала счета совместной компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot .

По информации источника, речь идет о кинопродакшене ООО «Диафильм», который Харатьян основал в 2019 году вместе с Сукачевым и своей знакомой Анастасией Жидковой, которая занимала пост финансового директора.

Харатьян и Сукачев владели по 40% фирмы, их компаньонке принадлежали 20%. Они собирались снимать телепередачи и кино, однако уже в 2022 году не предоставили никаких документов о деятельности, а налоговая задолженность составила 461 тысячу рублей.

Ранее ФНС заблокировала счета компании Гоши Куценко. Он задолжал налоговой более 250 тысяч рублей. Кроме того, ведомство по аналогичной причине заинтересовалась организацией, которая принадлежит певице Аните Цой.