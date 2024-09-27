Французский миллиардер Ньель подтвердил, что помогал Дурову

Французский миллиардер Ксавье Ньель подтвердил, что помогал основателю Telegram Павлу Дурову, когда того задержали в Париже. Об этом он сам сообщил в эфире BFMTV .

Бизнесмен назвал Дурова своим другом, поэтому, по его словам, получив звонок с просьбой о помощи, пришел на выручку. При этом предприниматель отказался раскрывать подробности, предложив получить их у самого Дурова.

«Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут», — подчеркнул Ньель.

Основатель Telegram, выйдя под залог из французской тюрьмы и попав под запрет уезжать из Франции, остановился в отеле класса люкс Hotel de Crillon в Париже, возле Елисейских полей, и попросил местных друзей помочь ему подыскать жилье.

Кроме того, он отказался от контактов с российской дипмиссией, поэтому Франция не передавала посольству никаких документов по его делу.