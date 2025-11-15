Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с телеведущего Гусмана

Фонд капитального ремонта Москвы подал иск о взыскании задолженности с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Мировому судье судебного участка № 271 района Лефортово города Москвы поступило заявление о вынесении судебного приказа в отношении Юлия Гусмана», — указано в сообщении.

Фонд капитального ремонта Москвы требует взыскать с должника 4122 рубля.

Ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал четвертый иск в суд на Ксению Собчак. Исковое заявление зарегистрировали о взыскании платы за коммунальные услуги, жилую площадь, электроэнергию и тепло.

Также появилась информация, будто российские судебные приставы разыскивают брата Ивана Дорна. Якобы он больше года не платит за коммунальные услуги. В беседе с 360.ru он заявил, что ничего не знает об этом.