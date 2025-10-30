Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

Илья Дорн заявил, что ничего не знает об объявлении в розыск из-за долга по ЖКУ

Брат Ивана Дорна Илья в беседе с 360.ru заявил, что не в курсе, что его якобы разыскивают судебные приставы. Он признался, что ничего не знает об этом.

«Я не знаю», — сказал Илья Дорн.

Он добавил, что не видел публикаций СМИ и вообще не в курсе ситуации.

«Развиваться дальше. Вот это все творческие планы», — ответил Дорн на вопрос о карьере.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что российские судебные приставы разыскивают брата Ивана Дорна, который живет в Башкирии и уже больше года не платит за коммунальные услуги за квартиру в Бирске. Долг якобы составил 74,3 тысячи рублей.

Сейчас Илья живет в Уфе. Он открыл танцевальную студию, где обучает детей хип-хопу.