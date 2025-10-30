Брата Ивана Дорна объявила в розыск в России

Российские судебные приставы разыскивают брата Ивана Дорна. Он живет в Башкирии и уже больше года не платит за коммунальные услуги, сообщил Telegram-канал Shot .

Долг коммунальщикам составляет 74,3 тысячи рублей. У Ильи Дорна есть квартира в городе Бирске площадью около 33 квадратных метров. За нее он не платит больше года, мужчину разыскивает Федеральная служба судебных приставов.

Илья сейчас живет в Уфе. У него там есть танцевальная студия, где преподаватель учит детей хип-хопу. Студия находится всего в десяти минутах ходьбы от дома. За занятия Дорн берет от 8,5 тысячи рублей.

«В разговоре с нами он отрекся от своего именитого родственника и сменил фамилию в соцсетях. При этом несколько лет назад он участвовал в шоу „Танцы“, где его поддерживал певец», — написал Shot.

В России у Ивана Дорна живет двоюродная сестра Мария. Она активно поддерживает специальную военную операцию и помогает российским военным.

Ранее Shot сообщал, что у жены юмориста Евгения Петросяна накопилось более 300 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги. Однако Брухунова опровергла, что годами не платит коммуналку. Она предположила, что-либо произошла путаница, либо кто-то захотел создать новость там, где ее нет.