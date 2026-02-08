ФНС захотела признать банкротом блогера Лерчек

По информации агентства, долг Лерчек перед налоговой составляет 173 миллиона рублей. Несколько банковских счетов блогера заблокированы.

Для погашения долга потребуется продажа имущества. Заявление о банкротстве поступило в инстанцию 5 февраля.

Чекалина после судебного заседания заявила, что не согласна с предъявленным ей обвинением. Лерчек якобы не получала деньги за марафоны, переводы по которым ей вменили как вывод средств за рубеж.

Адвокат блогера Чекалиной обратился в суд с просьбой вернуть ювелирные изделия и часы, изъятые во время обыска. Он заявил, что драгоценности нужны блогеру для содержания детей и оплаты лечения. В суде Чекалина отметила, что ее люксовые аксессуары изъяли в идеальном состоянии, а вернуть пытались поврежденными.