ФНС захотела признать банкротом блогера Лерчек
Федеральная налоговая служба хочет признать банкротом блогера Валерию Чекалину. Подробности сообщило РИА «Новости».
По информации агентства, долг Лерчек перед налоговой составляет 173 миллиона рублей. Несколько банковских счетов блогера заблокированы.
Для погашения долга потребуется продажа имущества. Заявление о банкротстве поступило в инстанцию 5 февраля.
Чекалина после судебного заседания заявила, что не согласна с предъявленным ей обвинением. Лерчек якобы не получала деньги за марафоны, переводы по которым ей вменили как вывод средств за рубеж.
Адвокат блогера Чекалиной обратился в суд с просьбой вернуть ювелирные изделия и часы, изъятые во время обыска. Он заявил, что драгоценности нужны блогеру для содержания детей и оплаты лечения. В суде Чекалина отметила, что ее люксовые аксессуары изъяли в идеальном состоянии, а вернуть пытались поврежденными.