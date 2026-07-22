Фигуристка Медведева впервые за семь лет приехала в Японию

Российская фигуристка Евгения Медведева впервые за семь лет приехала в Японию. Спортсменка проведет гала-концерт звезд балета, на котором выступит ее жених, хореограф Ильдар Гайнутдинов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу компании Impressario Андрея Орлова.

«Наш гала-концерт состоит из артистов классического балета, но, когда я увидел выступление Ильдара Гайнутдинова, понял, что он придаст концерту новый колорит. Когда же я узнал, кто его невеста, то решил пригласить в качестве ведущей Евгению Медведеву – невероятно популярную в Японии все эти годы российскую фигуристку», – сказал Орлов.

Концерт Young star Ballet Gala будет проходить в течение двух дней. В программе выступят 10 солистов профессиональных балетных трупп трех российских театров.

Медведева перенесла операцию на обеих стопах в июне. Сейчас девушка готовится к свадьбе.