Евгения Медведева поделилась подробностями подготовки к свадьбе с Гайнутдиновым

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала телеграм-каналу «Звездач» об этапах подготовки к свадьбе с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Спортсменка призналась, что подготовка дается непросто.

Фигуристка рассказала, что организацией праздника занимаются профессионалы, у нее очень плотный график и высокая занятость. На счет красивой даты спортсменка отметила, что любая дата свадьбы — красивая.

«Команда у нас профессиональная, у нас замечательные девочки работают вместе с нами, которые нас максимально разгрузили, потому что они знают наш график, нашу загруженность, отсутствие внимания иногда из-за того, что просто устали. Тяжело какие-то вечные референсы, вечные пожелания — это немного не про нас», — поделилась Медведева на премии ИРИ.

Фигуристка призналась, что традиционный бросок букета на свадьбе будет. Медведева пошутила, что уже не раз тренировала бросок во время выступлений в ледовом номере «Невеста».