Фигурист Чернышов впервые за пять лет заговорил о состоянии Заворотнюк

Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов впервые за пять лет прервал молчание и поделился своими чувствами по поводу болезни и смерти супруги. Об этом сообщил портал Woman.ru .

«Для Насти ваша любовь… она придавала ей силы, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, хочет, чтобы все было хорошо», — сказал фигурист.

После этого Чернышов попрощался и покинул кладбище.

Вся семья покойной актрисы пришла навестить захоронение на следующий день. На этот раз вместе с Чернышовым была общая их с Заворотнюк дочь.

До этого юрист Елена Калиничева рассказала, что наследство «прекрасной няни» поделят на приобретенное до брака с фигуристом и после. В последнем случае все поделят пополам — одна часть достанется Чернышову, вторую разделят между матерью и детьми актрисы.

Ранее продюсер Юрий Бардаш заявил, что украинский рэпер Алексей Потапенко, опубликовавший скандальный пост о Заворотнюк, сильно ошибся, полагая, что таким образом вернет себе внимание украинцев.