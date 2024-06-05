Стало известно, кому достанется наследство Анастасии Заворотнюк

Наследство актрисы Анастасии Заворотнюк поделят на две части. Об этом рассказала юрист Елена Калиничева изданию «Вечерняя Москва» .

По данным издания, актриса и ее муж фигурист Петр Чернышев владели особняком площадью 700 квадратных метров в Новомосковском районе, стоимость которого оценивается в 160 миллионов рублей. В 2021 году актриса передала дом в собственность старшим детям: Анне и Майклу. Автомобили актрисы зарегистрированы на ее мать. Кроме того, у нее было две квартиры в Москве: одна в центре города, а другая в районе Раменки. Их стоимость 50 и 80 миллионов рублей соответственно.

Калиничева объяснила, что после смерти актрисы ее имущество поделят на приобретенное до брака с Чернышевым и после.

«Имущество, приобретенное во время брака, будет поделено пополам: половина достанется супругу, а вторая часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. С другой стороны, имущество, приобретенное до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками», — рассказала адвокат.

Но если Заворотнюк оставила завещание, то все имущество будет распределено в соответствии с ее последней волей.

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 года после многолетней борьбы с раком мозга. Ее похоронили в воскресенье, 2 июня. Муж актрисы Петр Чернышев расплакался у могилы любимой жены.