Глумление Потапа над Заворотнюк связали с попыткой вернуть внимание украинцев

Украинский рэпер Алексей Потапенко совершил большую ошибку, когда опубликовал скандальный пост о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Таким образом он пытался вернуть внимание украинской публики, но в итоге получил море грязи в свой адрес. Об этом в интервью ведущему 360.ru Михаилу Ракитскому рассказал продюсер Юрий Бардаш.

Он напомнил, что Потап, как и многие представители украинского шоу-бизнеса, до 2014 года часто приезжал в Россию на заработки. Но потом единственным местом, где артисты могли работать, чтобы сохранить аудиторию, осталась только родная страна.

«Власти начали разгонять эту антироссийскую истерику, а артисты — этому вторить. Потап уехал куда-то к себе в Барселону и там сидел. Его начали проклинать, потому что он стал на корпоративах выступать, по-русски петь. Поэтому ему надо было как-то реабилитироваться перед украинцами», — пояснил Бардаш.

Он добавил, что пост Потапа о Заворотнюк его сильно удивил, так как исполнитель прекрасно знал актрису. Поэтому сложно даже представить, зачем он написал такую чушь.

«За это его сами украинцы и уничтожили. Потому что люди, которые зависят от других, не имеют своих мыслей», — подчеркнул продюсер.

Рэпер Потап опубликовал на своей странице в социальной сети в день смерти Заворотнюк фотографию артистки и подпись о том, что ей больше не придется выступать в роли, которая выставляла всех украинок тупыми. После волны критических комментариев он удалил запись и записал покаянное видео.

По последним данным, в Киеве артист появляется очень редко и предпочитает постоянно жить за границей.

Полное интервью с Юрием Бардашем доступно на RuTube.