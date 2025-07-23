Фанаты Оззи Осборна устроили стихийный мемориал в Бирмингеме

Фанаты рок-музыканта Оззи Осборна, ушедшего из жизни накануне, устроили мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Туда несут цветы и памятные записки, а из динамиков в соседнем пабе звучат его песни. У мемориала находятся около ста человек. Один из них рассказал, что был знаком с Осборном лично, работал с ним над пиар-проектом в местном колледже и считал музыканта «больше, чем просто человеком».

В начале июля музыкант дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк». На нем группа выступила в оригинальном составе — помимо самого Осборна в него вошли Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Приехали в Бирмингем и другие знаменитые группы, в частности Metallica и Guns N’Roses.

На этом мероприятии произошло еще одно знаменательное для семьи рокера событие — его дочери Келли сделал предложение возлюбленный, музыкант американской группы Slipknot Сид Уилсон.