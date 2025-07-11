Музыкант Сид Уилсон сделал предложение дочери Оззи Осборна в день его прощального концерта

Келли Осборн, которой недавно исполнилось 40 лет, объявила о своей помолвке с музыкантом Сидом Уилсоном. Событие произошло в важный для ее семьи день — в день последнего выступления Оззи Осборна в составе группы Black Sabbath, написало издание Daily Mail .

Несколько лет назад Оззи перенес серьезную травму, а затем столкнулся с болезнью Паркинсона. Из-за этого он утратил способность самостоятельно передвигаться и теперь использует инвалидное кресло. Однако это не повлияло на его вокальные данные — Оззи все еще мог петь. Несмотря на это, 76-летний рок-исполнитель решил завершить свою карьеру, сообщил сайт «7Дней».

Предложение руки и сердца было сделано очень эффектно. После шоу в Бирмингеме, где присутствовала вся семья Оззи, Сид Уилсон встал на одно колено и попросил Келли стать его женой. В знак помолвки он подарил ей кольцо с белыми и желтыми бриллиантами и цитринами. Дизайн кольца Сид разрабатывал вместе с ювелирами бренда Mouawad.