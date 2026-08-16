Фанаты группы «Ленинград» устроили драку на концерте в Нижнем Новгороде

На большом концерте группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде произошла драка. Об этом сообщил Super .

Группа выступала на стадионе. Во время концентра в зрительном зале началась потасовка: несколько зрителей что-то не поделили.

В публикации предположили, что поклонники схлестнулись на фоне выяснений, какая из солисток «Ленинграда» лучше. Официально причина конфликта неизвестна.

«Драку быстро разняли, а большинство зрителей даже не заметило дополнительного шоу в виде кулачных боев», — отметили в посте.

В декабре прошлого года лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров получил премию MusicBox-2025 за лучшее танцевальное видео года «Тирзетта». Музыкант призывает всех становиться стройными и сексуальными. В марте 2026 года Шнуров выпустил клип «Плейбой 18+» на тему похудения. В нем он рекламирует российский препарат.