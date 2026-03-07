Шнуров в новом клипе призвал россиян стать плейбоями за 180 дней

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в новом клипе «Плейбой 18+» намекнул россиянам, что пора избавляться от лишних килограммов. Он призвал становиться стройными за 180 дней с помощью отечественного препарата для борьбы с ожирением и диабетом «Тирзетта».

В новом клипе герой за короткий срок преображается с помощью чудо-лекарства и удивляет своей внешностью возлюбленную, которая сталкивается с ним в бассейне.

«Тирзетта» помогает контролировать уровень сахара в крови, аппетит и обмен веществ благодаря действующему веществу под названием тирзепатид — синтетическому аналогу двух пептидов.

Отечественная разработка не в первый раз вдохновляет музыканта. В апреле 2025 года он выпустил клип «Тирзетта», в котором главная героиня приводит себя в форму и возвращает внимание супруга.

В декабре ролик получил премию MusicBox 2025 как лучшее танцевальное видео. На церемонии награждения Шнуров рассказал, что хочет вывести российский препарат на тот уровень узнаваемости, которого он заслуживает.