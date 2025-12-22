Клип Шнурова завоевал премию Music Box

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров получил премию MusicBox 2025 за лучшее танцевальное видео года «Тирзетта». Церемония награждения состоялась в Москве 17 декабря.

Клип посвящен одноименному лекарственному препарату. «Тирзетта» — средство для похудения, которое выпускает российская компания.

Его действующее вещество — тирзепатид. Это синтетический аналог двух пептидов, которые контролируют уровень сахара в крови, аппетит и обмен веществ.

Шнуров отметил, что стройное тело давно стало считаться нормой и «сваей в культурном фундаменте».

«На этом фоне появились средства борьбы за параметры фигуры. Я решил <… > вывести „Тирзетту“ на тот уровень узнаваемости, которого она заслуживает. Тем более что это передовое, наше, лучшее!» — подчеркнул артист.

Он поблагодарил организаторов премии за доверие и пообещал продолжать работать в этом ключе.