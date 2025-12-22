Клип Шнурова завоевал премию Music Box
Шнуров получил премию Music Box за клип «Тирзетта»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров получил премию MusicBox 2025 за лучшее танцевальное видео года «Тирзетта». Церемония награждения состоялась в Москве 17 декабря.
Клип посвящен одноименному лекарственному препарату. «Тирзетта» — средство для похудения, которое выпускает российская компания.
Его действующее вещество — тирзепатид. Это синтетический аналог двух пептидов, которые контролируют уровень сахара в крови, аппетит и обмен веществ.
Шнуров отметил, что стройное тело давно стало считаться нормой и «сваей в культурном фундаменте».
«На этом фоне появились средства борьбы за параметры фигуры. Я решил <… > вывести „Тирзетту“ на тот уровень узнаваемости, которого она заслуживает. Тем более что это передовое, наше, лучшее!» — подчеркнул артист.
Он поблагодарил организаторов премии за доверие и пообещал продолжать работать в этом ключе.