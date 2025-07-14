Фанаты атаковали рэпера Витю Ак-47 в Петербурге

Пьяные фанаты сорвали отдых российского рэпера Вити Ак-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) после концерта в Санкт-Петербурге. Об этом артист рассказал в комментарии 360.ru.

Исполнитель пояснил, что на следующий день после концерта в «Зеленой сцене» вышел из гостиницы, чтобы пройтись до кафе, когда на него набросились «бухие малолетки со стримом».

«Я иду без очков, с рюкзаком, в сандалиях, как турист. Думал, пройду нормально. Поймали, держали, орали: „Мы стримим!“ Так что смотрите на каком-то канале, как меня ловят малолетки», — заявил Витя Ак-47.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», встреча артиста с поклонниками произошла на Лиговском проспекте. Назойливые фанаты приставали к легенде российского рэп-андеграунда и требовали сделать совместное селфи. Но рэпер им отказал, вырвался и ушел.

В середине июня обострение конфликта между Израилем и Ираном оставило российских поклонников американского рэпера Offset без выступления любимого исполнителя в Москве. Причиной стала массовая отмена рейсов из-за закрытия воздушного пространства двух стран.