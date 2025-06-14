Рэпер Offset пропустит концерт в Москве

Американский рэпер Offset не сможет выступить в Москве 14 июня на сцене "МТС Live Холл". Артист не смог прилететь в Россию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и массовой отмены рейсов. Об этом сообщили организаторы в Telegram-канале .

«Уважаемые зрители! К сожалению, Offset не выступит сегодня, 14 июня, на шоу в Москве из-за массовой отмены рейсов — последствий конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

Организаторы опубликовали видео, в котором Offset извинился перед российскими фанатами и объяснил причину своего отсутствия. При этом другие участники шоу — Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump — уже прибыли в Москву и выступят, как и планировалось.

Билеты на концерт можно будет вернуть с 16 по 30 июня 2025 года по месту покупки.

Ранее Flydubai отменила рейсы из российских аэропортов.В общей сложности около трех тысяч пассажиров не смогли отправиться в путешествие.