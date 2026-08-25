«Фан-клуб по приколу». Киселев высказался об ажиотаже вокруг Канье Уэста в России

Киселев: ажиотаж вокруг Канье Уэста в РФ не очень понятен в свете его взглядов

Российская публика с нетерпением ждет концертов Канье Уэста, хотя этот рэпер поддержал Адольфа Гитлера. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил в телеграм-канале , что не понимает причину ажиотажа вокруг приезда этой персоны.

«Не очень понятен ажиотаж вокруг американского репера, приглашенного было в Питер. Мы воюем с нацизмом, а у него Гитлер любимый герой… <…> Смысл? Мы становимся его фан-клубом что ли по приколу?» — сказал он.

Уэсту, по мнению Киселева, безразличны десятки миллионов жертв нацистской Германии. Медиаменеджер призвал не оправдывать рэпера тем, что он всего лишь художник, ведь американец сам обратился к политике.

Ранее «Газпром Арена» заявила, что концерты Уэста не смогут пройти на ее площадке. ЦСКА пригласил рэпера на «ВЭБ Арену».