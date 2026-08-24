ЦСКА пригласил Канье Уэста на «ВЭБ Арену» после заявления об отмене концерта

Московский футбольный клуб ЦСКА предложил американскому рэперу Канье Уэсту провести выступление на «ВЭБ Арене». Шутливое обращение пресс-служба клуба опубликовала в телеграм-канале .

«Канье, в октябре приезжай на „ВЭБ Арену“. Как раз перед „Родиной“ болельщиков разогреешь», — написала пресс-служба.

Ранее на сайте «Газпром Арены» появилась информация об отмене нашумевших октябрьских концертов Уэста. Администрация площадки сообщила, что не заключала договор на проведение мероприятия.

Организаторами выступления выступило московское концертное агентство Say Agency. Его представители опровергли информацию, что мероприятие не состоится.

Ранее финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин заявил, что концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге могли принести городу до двух миллиардов рублей.