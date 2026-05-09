«Этот праздник объединяет». Нагиев поздравил всех с Днем Победы

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил подписчиков с Днем Победы и заявил, что этот праздник объединяет людей. Об этом он сообщил на странице в Instagram*.

«Есть праздники, которые лишь вносят раздор и взаимонепонимание. День Победы — единственный праздник, который объединяет нас. Не дает забыть о подвиге простого человека, народа, о подвиге страны», — сказал Нагиев.

Актер добавил, что 9 Мая вызывает у него личные воспоминания — о подвиге его дедушки и о ценности мирной жизни. Он также отметил, что победа всегда связана с добром, светом и мирной жизнью. В завершение артист еще раз поздравил всех россиян с 9 Мая.

Ранее с борта Международной космической станции всех поздравили с Днем Победы российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. В «Роскосмосе» сообщили, что к празднику экипаж украсил станцию Знаменем Победы.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.