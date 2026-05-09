Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем Победы

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем Победы с борта Международной космической станции. В честь праздника они украсили станцию Знаменем Победы, сообщили в «Роскосмосе» .

В видеопоздравлении космонавты напомнили о подвиге поколения, которое одержало победу над фашизмом, и подчеркнули, что именно благодаря мужеству, стойкости и героизму предков страна получила возможность развиваться, исследовать космос и строить будущее.

«С борта Международной космической станции отчетливо видно, как красива и хрупка наша планета и как важно беречь то, что сохранили наши предки. Победа в Великой Отечественной войне — это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее», — сказал Микаев.

Кудь-Сверчков отметил, что 81 год назад Советский Союз победил врага, который стремился уничтожить целые народы. По его словам, именно СССР мир обязан освобождением от фашизма.

Федяев подчеркнул, что в День Победы россияне чтят память тех, кто остановил врага на фронте, а также тружеников тыла, которые в тяжелейших условиях обеспечивали страну всем необходимым для борьбы.

«Благодарим тех, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека. Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков», — добавил он.

Россия традиционно отметит День Победы парадом на Красной площади в Москве. Для участия в памятных и праздничных мероприятиях в столицу уже прибыли главы иностранных государств и зарубежные делегации. В пятницу, 8 мая, президент России встретил белорусского лидера Александра Лукашенко.