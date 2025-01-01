«Это закончится когда-нибудь». Сына Кудрявцевой увезли на скорой под Новый год

Единственный сын Леры Кудрявцевой от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка в Новый год получил травму на горнолыжном спуске. Телеведущая сообщила об этом в своем Telegram-канале .

Кудрявцева рассказала, что все произошло 31 декабря. Жан Ленюк отдыхал в Сочи.

«Сын на сноуборде покатался. <…> Это закончится когда-нибудь», — написала она.

О том, какую именно травму получил 34-летний отпрыск, она не сообщила. Кудрявцева показала подписчикам фотографию парня из машины скорой помощи.

Телеведущая и сама в ушедшем году получила серьезный перелом. Затем операцию перенесла ее пятилетняя дочь, а спустя время умер родственник, начальник пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Дмитрий Жуков. Кроме того, она похоронила двоюродную сестру и отправила мужа, хоккеиста Игоря Макарова, лечиться от алкоголизма. Кудрявцева назвала 2024 год сложным и порадовалась, что он подошел к концу.