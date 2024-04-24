«Не могу поверить, что ее не стало». Лера Кудрявцева рассказала о смерти двоюродной сестры | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 11:06 «Не могу поверить, что ее не стало». Лера Кудрявцева рассказала о смерти двоюродной сестры Ведущая Кудрявцева сообщила о смерти двоюродной сестры Ольги от тяжелой болезни РИА «Новости»

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Двоюродная сестра Леры Кудрявцевой Ольга скончалась от тяжелой болезни. О смерти родственницы звезда написала в своем Telegram-канале.

«Она жила в Алуште и была божий одуванчик. Добрая, светлая, милая, верила в Бога, никогда ничего не просила и была благодарна за все», — описала Ольгу ведущая.

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Кузина Кудрявцевой умерла несколько дней назад. Причину смерти звезда называть не стала, однако объяснила, что Ольга тяжело болела.

«Пишу и не могу поверить, не могу осознать, что ее не стало», — отметила Кудрявцева.

Актриса Эвелина Бледанс недавно также сообщила о смерти своей наркозависимой сестры Дианы, которой регулярно помогала при жизни и многое делала, чтобы помочь преодолеть пагубное пристрастие. Из-за наркотиков Диана болела гепатитом и циррозом печени. Бледанс узнала о кончине родственницы на гастролях и оплатила похороны.