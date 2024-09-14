«Реву как дрянь». Смерть зятя сломила Леру Кудрявцеву

В возрасте 57 лет умер руководитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Дмитрий Жуков. Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в своем Telegram-канале , что была с ним очень близка и глубоко страдает.

«Умер мой любимый зять (бывший муж моей родной сестры). Вчера вернулся с Байконура, а сегодня утром остановилось сердце. <…> Реву как дрянь». — сказала она.

Смерть Жукова шокировала телеведущую. Она призналась, что бывший зять, отец любимого племянника стал для нее одним из самых близких людей.

Кудрявцева вспомнила, как в молодости часто бывала в Звездном городке. Благодаря родственнику она изучила ЦПК вдоль и поперек. Телеведущая рассказала, как слушала истории Жукова о космосе, пение под гитару и ходила с ним в лес на шашлыки.

В 2024 году в семье Кудрявцевой произошел разлад. Она ушла от страдающего алкоголизмом мужа, хоккеиста Игоря Макарова.