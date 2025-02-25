«Не выдержал». Зарубина назвала причину недовольства Пьехи на съемках «Суперстар!»

Певец Стас Пьеха начал ругаться на съемках шоу «Суперстар!» из-за холода в зале. Об этом в интервью Ura.ru рассказала исполнительница Ольга Зарубина, которая участвовала в проекте в роли приглашенного гостя.

По словам артистки, во время съемок им с Пьехой «очень сильно дул в спину кондиционер». Организаторы приносили им горячий чай с лимоном, чтобы они могли согреться. При этом кондиционер так и не смогли отключить.

«И вот на протяжении этих шести часов, пока шли съемки, он дул и дул, дул и дул. Стас не выдержал, начал ругаться», — рассказала Зарубина.

Певица отметила, что у Пьехи впереди были гастроли, а тут такой холод. Зарубина добавила, что для того, чтобы согреться вместе с ним, она ставила участникам проекта огни. В рамках шоу члены жюри раздавали высокие баллы тем, кто им понравился.

По этой причине на нее «наехала» Лера Кудрявцева, которая решила, что Зарубина так делает, чтобы с участниками не поругаться. Певица призналась, что тогда растерялась и не сказала телеведущей, что ставила огни, спасая себя и Пьеху от холода.

Ранее певица Лолита объяснила, что покинула шоу «Суперстар!» из-за дня рождения матери.