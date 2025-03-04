Сегодня 09:24 Кудрявцеву записали в «хабалки всея Руси». На счету 3 скандала за полгода, что она творит? 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Скандалы

Лера Кудрявцева

Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева неоднократно попадала в сомнительные истории из-за своего острого языка и колких замечаний. Недавно знаменитость вляпалась в очередной скандал — она устроила истерику прямо в эфире программы «Привет, Андрей!» у Андрея Малахова на одном из федеральных каналов.

Облила водой несчастную женщину Гостем передачи стал воспитанник детского дома, искавший свою мать. Телевизионщики нашли женщину и привели в студию, но Кудрявцева обматерила ее и всеми силами препятствовала воссоединению семьи. Когда же поведение ведущей осудили, она просто сбежала со съемок, размахивая руками и облив мать детдомовца водой из стакана. Никаких извинений Кудрявцева после скандала не принесла, а на негатив в свой адрес она ответила фразой «как чувствую, так и живу».

Фото: РИА «Новости»

Швырнула подушку и устроила скандал прямо в эфире Еще одна неловкая история произошла после того, как ведущую пригласили в состав членов жюри шоу «Суперстар». В этот раз скандальная звезда экрана обрушила свой гнев на критика Сергея Соседова, которому не понравился ее любимый артист и по совместительству бывший любовник Аллы Пугачевой Сергей Челобанов. Во время последнего эпизода музыкального шоу Челобанову досталась песня Юры Шатунова и он решил разнообразить свое выступление с помощью антуража. Певец вышел на сцену вместе с музыкальным коллективом, а на заднем фоне проигрывались нуарные видео. Необычный мини-спектакль произвел огромное впечатление на Кудрявцеву, но не заинтересовал Соседова. «Мне было физически плохо. Мне казалось, что я схожу с ума. Перебор!» — выразил свое мнение критик. Кудрявцева сначала перебивала Соседова, а затем не удержалась и швырнула в него подушку со стула. Ее поведение ошеломило сидящих рядом Стаса Пьеху и Ольгу Зарубину. Ссора попала в эфир, а довольная ведущая, нецензурно ругаясь, ушла со сцены, чуть не сорвав съемку.

Фото: РИА «Новости»

Получила в народе прозвище «Хабалка всея Руси» Поведение Кудрявцевой вызвало бурную реакцию в Сети — большинству не понравилось, что скандалистка проявляет такое вопиющее неуважение к окружающим. «Что она опять о себе возомнила?» — задался вопросом один из зрителей шоу. Пользователи назвали ведущую «Хабалкой всея Руси» и призвали убрать ее с федеральных каналов. «Кудрявцева ведет себя в последнее время совсем безобразно! А что она делает в жюри, вообще непонятно, она не музыкант, не певица, не композитор!» — обратил внимание еще один зритель шоу. Некоторые вспомнили о еще одном конфузе Кудрявцевой, когда она в «Аватаре» предложила поцеловать свои колготки певцу Сергею Лазареву.