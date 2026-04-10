Ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой «Пугачевская весна» отменили в Москве под давлением общественников. Об этом сообщил продюсер Андрей Краснобаев, слова которого привел «Коммерсант» .

«Спросите у Бородина, как так вышло», — заявил он.

Продюсер имел в виду руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Общественник уже давно борется с Пугачевой. В прошлом году он обвинил певицу в связях с иностранными спецслужбами и заявил, что за интервью Катерине Гордеевой* она якобы получила два миллиона долларов от Михаила Ходорковского*.

Пугачева была не единственной целью руководителя ФПБК. Он также попытался отменить Сергея Шнурова, на что тот передал ему матерный ответ от участников СВО.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.