Элитную квартиру Пугачевой в Москве выставили на продажу

Квартиру Пугачевой на Арбате выставили на продажу за 400 млн рублей

В московском жилом комплексе «Филипповский» на продажу выставили квартиру, которая может принадлежать певице Алле Пугачевой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Стоимость элитных апартаментов площадью 300 квадратных метров оценили в 400 миллионов рублей. Данные об объекте уже попали в закрытые чаты риелторов. Также в сделку входят два парковочных места.

Главный аналитик сервиса «Циан» Алексей Попов описал «Филипповский» как хороший дом с удобным местоположением и интересной архитектурой. Однако на объявлениях фотографии квартир выглядят немного тускло из-за очень глубоких комнат, объяснил он.

Пугачева в настоящее время проживает в Израиле. Тем не менее она на 10 лет продлила срок действий товарных знаков «Алла Борисовна» и «Алла» в России.

Ранее певицу обязали снести личный пирс в Солнечногорске на Истринском водохранилище в Московской области.