«Это неправда». Брухунова опровергла, что годами не платит коммуналку

Брухунова опровергла новости о задолженности в 300 тысяч рублей по коммуналке

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна опровергла новости о том, что у нее накопилось более 300 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги. В беседе с 360.ru Татьяна Брухунова предположила, что произошла путаница.

«Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет», — сказала она.

Также жена юмориста подтвердила, что возвращается из путешествия на Байкал.

О том, что у Брухуновой долги за «коммуналку», сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, жена юмориста годами не оплачивала ЖКУ в своей элитной квартире в центре Москвы, стоимость которой составляет 440 миллионов рублей.

Ранее Брухунова столкнулась с очередным потоком критики в свой адрес. Поклонников возмутило ее высказывание о подделках люксовых брендов.