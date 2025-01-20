«Девушка из хрущевки». Подписчики не пощадили жену Петросяна из-за критики подделок

Подписчики жены Петросяна призвали ее следить за собой после критики подделок

На молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову снова обрушилась волна хейта. Подписчики в Instagram* набросились на звезду из-за ее критики поддельных сумок люксовых брендов.

Все началось несколько дней назад. Брухунова поделилась удивительной, по ее словам, историей из жизни.

«Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью Hermes. И вместо Birkin <…> у одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно», — заявила Татьяна.

Также она раскритиковала джинсы девушек и пакеты из супермаркета, которые, по ее оценке, еще больше омрачили их образ. Жена юмориста назвала покупку подделки смешной и призвала выбирать обычные сумки, если нет возможности купить оригинал.

Подписчики не поддержали мнение Брухуновой. Они напомнили звезде, что она сама когда-то была небогата.

«Тульская девушка из хрущевки, волею случая ставшая богатой», — написал один из пользователей.

«А может стоит посмотреть на себя?» — подхватил еще один.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.