Молодая жена Петросяна накопила гигантские долги по «коммуналке»

У жены юмориста Евгения Петросяна накопилось более 300 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги, сообщил Telegram-канал Shot . По его данным, Татьяна Брухунова годами не оплачивала ЖКУ в своей элитной квартире в центре Москвы, стоимость которой составляет 440 миллионов рублей.

На Брухунову оформлены две квартиры, указал источник Shot. Одна находится на Лесной улице в Тверском районе, а другая — в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках. Именно по второй квартире накопились коммунальные долги.

«Как нам удалось выяснить, Брухунова должна 128 тысяч рублей квартплаты, еще 179 тысяч рублей — взносы за капремонт, а также около семи тысяч рублей — за ЖКУ. Всего — 314 тысяч», — отметил источник канала.

В Хамовниках находится элитная квартира площадью 232,2 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 441 миллион рублей. Внутри квартиры потолки высотой 3,6 метра. В 2017 году она была оформлена в собственность на жену Петросяна.

В дополнение к квартире прилагается машино-место стоимостью около восьми миллионов рублей и три нежилых помещения, которые стоят почти пять миллионов.

Вторая квартира Брухуновой, расположенная на Лесной улице, оценивается в 54 миллиона рублей, добавил собеседник Shot. Однако она регулярно платит за это жилье площадью 77,5 квадратных метра, и у нее нет задолженностей по оплате коммунальных услуг.

Ранее Брухунова раскритиковала девушек, которые выбирают дешевые копии известных брендов вместо оригинальных вещей, и попала в большой скандал. Юрист Катя Гордон и актриса Ирина Безрукова встали на защиту тех, кто выбирает более доступные по цене вещи. Молодая жена Петросяна в ответ назвала Безрукову и Гордон сбитыми летчиками.