На Украине проведут проверку после видео с песней «Матушка-земля»

Полиция Киевской области начала проверку после обнаружения в Сети видео, на котором жители города Обухова в ночное время слушали российскую песню «Матушка-земля». Об этом полицейские сообщили в Facebook*.

На опубликованных в соцсетях кадрах звучала песня российской певицы Татьяны Куртуковой, которой подпевали местные жители. В ролике можно было услышать голоса нескольких человек, при этом их лица в кадр не попали.

«Проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению», — сообщили правоохранители.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская рассказала, что в стране создадут координационный штаб по вопросам языковой политики.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.