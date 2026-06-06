Социологи назвали самые популярные застольные песни россиян

Песни «Катюша», «Конь» группы «Любэ» и «Матушка» Татьяны Куртуковой стали самыми популярными на застольях россиян. Об этом в комментарии ТАСС заявила руководитель практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева на Петербургском международном экономическом форуме.

Она подчеркнула, что популярностью также пользуются народные и казачьи песни, а также творчество Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной и Надежды Бабкиной.

«Мы однозначно пришли к выводу, что музыкальный российский код все-таки есть. <…> Исполняют песни обычно про нашу уникальность, смыслы и ценности», — заявила Атаева.

Представитель ВЦИОМ добавила, что самые популярные композиции стали топом музыкального национального самосознания россиян.

В субботу 6 июня, постоянное представительство России в ООН открыло в здании организации выставку, посвященную Дню русского языка. Дипломаты разместили на экспонатах значения слов из Толкового словаря писателя и исследователя Владимира Даля «зиждить», «житие» и «лепота».