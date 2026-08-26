«Это было эпично». Малиновская разорвала помолвку после вечеринки у Титомира

Телеведущая Маша Малиновская во время съемок телепроекта «Форт. Возвращение легенды» раскрыла причину расторжения своей помолвки, упомянув при этом имя рэпера Богдана Титомира. Об этом сообщило издание Super.ru со ссылкой на пресс-службу шоу.

«Я поехала на вечеринку с компанией Богдана. После вечеринки помолвка была расторгнута. Дело было не только в Богдане, но и в нем в том числе — он тоже как‑то поспособствовал. Это было эпично», — призналась она.

В начале лета телеведущий Тимур Родригез женился на актрисе Катерина Кабак, с которой встречался с осени 2023 года. При этом первую супругу шоумен бросил просто по телефону. Еще до свадьбы Родригез шутил, что они с Кабак рассматривали возможность устроить нечто вроде «голой вечеринки» в стиле скандального мероприятия Анастасии Ивлеевой, но передумали, посчитав слишком рискованным.