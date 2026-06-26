Тимур Родригез взял новую жену, прошлую он бросил по телефону

Российский эстрадный исполнитель и телеведущий Тимур Родригез официально связал себя узами брака с актрисой Катериной Кабак. Кадры с торжественного мероприятия распространил в сети телеграм-канал Super .

Церемония бракосочетания состоялась в российской столице в пятницу, 26 июня. Сразу после официальной регистрации новоиспеченные супруги вместе с приглашенными гостями отправились праздновать событие весьма необычным способом — они арендовали двухэтажный экскурсионный автобус для поездки по улицам Москвы.

Романтические отношения между знаменитостями начались еще осенью 2023 года. Некоторое время пара не афишировала свой статус, однако в конце апреля нынешнего года влюбленные публично объявили о помолвке.

Для шоумена Керимова это уже второй брак. Отношения с предыдущей супругой Анной Девочкиной продлились 16 лет. Они завершились громким медийным скандалом — артист бросил мать своих детей просто по телефону. Прессе ведущий заявил, что это был «обдуманный шаг», о котором он «не жалеет».

Тимур Родригез получил широкую известность в середине 2000-х годов как участник телепроекта Comedy Club на канале ТНТ. Его новая жена Катя Кабак — актриса театра и кино. Популярность пришла к ней после ярких ролей в молодежных телесериалах «Клуб» и «Мачеха».