Эстонский МИД призвал отменить концерт Limp Bizkit из-за слов солиста о России

Эстонский МИД выступил против концерта американской группы Limp Bizkit в Таллине из-за слов ее солиста Фреда Дерста о России. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR .

Концерт группы запланирован на 31 мая 2026 года.

«На фоне высказываний вокалиста группы Фреда Дерста, поддерживавших Россию и военные действия Владимира Путина, Министерство иностранных дел Эстонии назвало приглашение группы в страну недопустимым», — говорится в материале.

По мнению эстонских дипломатов, сторонникам России нет места ни в республике, ни в ее культурном пространстве. Таллин поддерживает территориальную целостность Украины.

Глава МИД страны Маргус Цахкна заявил, что Эстония не признает Крым частью России. Те, кто считает иначе, не должны выступать на эстонских сценах и зарабатывать деньги.

Организаторы концерта ответили на критику МИД, что Limp Bizkit и их лидер не делали политических заявлений с 2015 года, а в Европе они спокойно проводят концерты. Отмены выступления пока не планируется.

Про фронтмена группы известно, что несколько лет он был женат на крымчанке Ксении Берязиной. После вхождения полуострова в состав России он поддержал российского лидера Владимира Путина и заявил, что хотел бы жить в Крыму. В прошлом году Дерст признался в соцсетях, что скучает по российским фанатам.

В прошлом месяце рок-группа лишилась своего бас-гитариста Сэма Риверса, скончавшегося на 49-м году жизни. Позже появилась информация, что музыканта обнаружили в луже крови.