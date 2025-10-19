Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс умер в 48 лет

Бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщили участники коллектива в официальных соцсетях.

«Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце», — написали музыканты.

Они подчеркнули, что Риверс был не просто бас-гитаристом, а олицетворял магию группы.

Трагическая новость о смерти музыканта шокировала поклонников по всему миру. О причине его коллеги не сообщили.

Limp Bizkit образовалась в 1994 году во Флориде. За время существования коллектив трижды номинировали на премию Grammy, а мировые продажи альбомов группы превысили 40 миллионов копий.

Ранее в возрасте 74 лет от последствий тяжелой травмы скончался Легендарный гитарист культовой рок-группы Kiss Дэниел «Эйс» Фрейли.