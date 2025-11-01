Басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили в луже крови с синей головой
Умершего басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли в луже крови. Об этом сообщил портал TMZ.
«Мы также получили аудиозапись звонка в службу спасения 911, где слышно, как Кили (женщина, обнаружившая тело — прим. ред.) сообщает диспетчерам, что нашла Сэма в луже крови», — заявили журналисты.
Риверс скончался 19 октября на 49-м году жизни. Заместитель шерифа округа Сент-Джонс написал в отчете, что лицо и шея артиста были темно-синие, остальное тело — красное. Как отметили эксперты, такие признаки характерны при тромбоэмболии легочной артерии.
Прибывшие на место спасатели заявили, что у погибшего был рассечен глаз. Вероятно, травму он получил из-за падения с унитаза.
Группа Limp Bizkit образовалась 19 декабря 1993 года после знакомства вокалиста Фреда Дерста и бас-гитариста Сэма Риверса, который потом привел в коллектив своего кузена, джазового ударника Джона Отто.
