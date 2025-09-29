«Есть вещи, которые нельзя пережить». Мать Тиграна Кеосаяна не пришла на церемонию прощания

Мать покойного режиссера Тиграна Кеосаяна не пришла на церемонию прощания, которая прошла в Армянской Церкви в Москве. Ее отсутствие объяснил первый замруководителя администрации президента России Алексей Громов, сообщило РИА «Новости» .

«Лаура Ашотовна, есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через „не могу“ надо обязательно жить, потому что у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь», — заочно обратился он к матери режиссера, которой не было на церемонии из-за состояния здоровья.

Поддержал Громов и вдову, главреда RT Маргариту Симоньян, отметив, что люди будут помнить Кеосаяна и «жить так, чтобы он за нас радовался».

Громов прочитал телеграмму с соболезнованиями от президента Владимира Путина. Глава государства назвал Кеосаяна настоящим патриотом России и человеком с сильным духом.

На церемонии прощания Симоньян рассказала, как познакомилась с Кеосаяном и прочитала стихотворение, посвятив его умершему супругу.