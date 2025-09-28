Телеграмму с соболезнованиями Путина зачитали на прощании с Кеосаяном

Громов на прощании с Кеосаяном зачитал телеграмму Путина с соболезнованиями

Чтением телеграммы с соболезнованиями президента России Владимира Путина начал свое выступление на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном первый заместитель администрации главы государства Алексей Громов. Видео с его выступлением опубликовало РИА «Новости» .

Громов подчеркнул, что многие наверняка видели текст сообщения президента, но он все же прочтет его вслух.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — прочитал Громов телеграмму Путина, адресованную матери и жене Кеосаяна.

Семья, друзья и коллеги Тиграна Кеосаяна собрались на церемонию прощания в Армянской церкви Москвы в воскресенье, 28 сентября.

В храме прошло отпевание ушедшего из жизни деятеля культуры, а после началась гражданская панихида.

В этот же день в эфир телеканала «Россия 1» вышло последнее интервью Тиграна Кеосаяна, записанное до его тяжелого заболевания. Супруга режиссера Маргарита Симоньян призвала всех посмотреть его последние заявления.