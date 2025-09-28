Симоньян прочитала на прощании с Кеосаяном стихотворение о любви

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила стихотворение ушедшему из жизни супругу Тиграну Кеосаяну. Вдова режиссера прочла его на церемонии прощания, сообщило РИА «Новости» .

Во время речи Симоньян поделилась воспоминанием о знакомстве с Кеосаяном и зачитала стихотворение.

Прощание с известным режиссером и телеведущим прошло 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. На церемонии присутствовали семья, друзья и коллеги Кеосаяна. Перед присутствующими зачитали телеграмму с соболезнованиями президента России Владимира Путина.

Маргарита Симоньян сообщила об уходе из жизни 59-летнего Тиграна Кеосаяна в пятницу, 26 сентября. Он умер после девятимесячной комы.