Артем Муратов: при работе с Масляковым чувствовались любовь и забота

Александр Масляков всегда по-отечески относился к командам КВН. Об этом 360.ru рассказал участник команды — чемпиона Высшей лиги сезона-2014 «Студии Союз» Артем Муратов.

«Когда стоишь рядом с человеком, понимаешь, что он великий», — заметил он.

По его словам, рядом с Масляковым ему самому хотелось показаться идеальным. Авторитет у телеведущего был огромный, подчеркнул Муратов. Масляков всегда переживал за то, что будет в кадре, и по-отечески болел за команду, входил в положение, что-то советовал.

«Любовь и забота чувствовались. <…> Его похвала всегда выражалась в смехе. Если ты рассмешил Александра Васильевича — это все, это пик, никакие другие награды тебя в целом не интересуют», — сказал артист.

«Студия Союз» провела всего два сезона в Высшей лиге КВН. Однако до этого участники команды долгие годы играли и пытались пробиться в «вышку».

«Мы и в Центральной лиге поиграли, и в Премьер-лиге, и в Первой лиге. Достаточно долго шли до „вышки“. Для нас „вышка“ была финишной прямой на пути КВН. До этого мы долго работали с Александром Васильевичем, если не в кадре, то за кадром», — добавил он.

Легендарный ведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни 8 сентября. Он долгие годы боролся с онкологическим заболеванием.

В Москве церемония прощания с Масляковым в концертном зале «Планета КВН». Ведущего похоронят на Новодевичье кладбище.

Проститься с Масляковым одними из первых прибыли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович и российский актер Константин Райкин, отметил Super.ru.