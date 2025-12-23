Сегодня 18:00 Рано радовались? Долина может вернуть элитное жилье — зацепка нашлась в экспертизе Психолог Степанова отметила в портрете Долиной «истероидные радикалы» 0 0 0 Фото: Victor Klyushkin/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Уже в эту среду, 25 декабря, Мосгорсуд снова рассмотрит дело о квартире Ларисы Долиной. Увы, но вердикт Верховного суда, который так приветствовали по всей стране, не был самой финальной точкой в этом скандале. Квартиру, как мы помним, постановили вернуть добросовестной покупательнице Полине Лурье, но шансы народной артистки сохранить ее за собой все равно не равны нулю. С чем это связано и почему звезда в итоге может нарваться на то, чего боится больше всего на свете, разбирался 360.ru.

Мосгорсуд и выселение Долиной из Хамовников Самое долгожданное судебное заседание этого года прошло 16 декабря. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда определила отменить все ранее принятые судебные акты по делу Долиной, квартиру оставить Полине Лурье и в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. Решение вступило в силу немедленно. Нижестоящая инстанция, которая будет решать вопрос о выселении артистки, — Московский городской суд. Заседание по делу звезды пройдет 25 декабря. И далеко не факт, что Долина в итоге все-таки покинет элитную квартиру в Хамовниках.

Связано это в том числе с новой психолого-психиатрической экспертизой, которая подтвердила, что на момент сделки Долина находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. По сути, эксперты пришли к тем же выводам, что и ранее, пояснила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Нина Еременко. «Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — подчеркнула эксперт.

В процессе разбирательства сторона Долиной, по ее прогнозу, скорее всего, продолжит настаивать на том, что Долина находилась в уязвимом состоянии, а покупательница не проявила должной осмотрительности при заключении ДКП.

При подобных сделках по недвижимости действительно необходимо получение справки из психоневрологического диспансера, отметила Еременко. А аргумент о том, что Долина — народная артистка плюс действующий преподаватель, на самом деле юридически не состоятельный. Так что подобные справки нужно запрашивать всегда, и не важно, какой у продавца квартиры социальный статус. Давать точный прогноз по исходу дела специалист не взялась, но обратила внимание, что пока чрезмерный оптимизм — преждевременный.

Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить. Нина Еременко адвокат

Даже если Долину простят — душок останется За делом певицы россияне, естественно, продолжают следить, а саму певицу — хейтить в соцсетях, как и до вердикта 16 декабря.

Более того, по мнению популярного психолога Вероники Степановой, звезду вообще, скорее всего, не простят. Но если это и случится, душок все равно останется — за то, что она проявила нахрапистость, бессовестность и поступила с Лурье так некрасиво.

Жадность Долину сгубила, констатировала психолог. И самое смешное в том, что она столько сделала, чтобы ее любил народ, а по итогу может остаться в памяти людей как мем про похитительницу новоселья. И этого, по мнению эксперта, можно было бы избежать, отдай она причитающееся Лурье сразу, но опять же помешала жадность.

Причем Долина — очень богатая женщина. У нее много недвижимости, за которую она налоги, как выяснилось, не платит, и эти деньги у нее не последние, то есть она на самом деле состоятельный человек. И вот казалось бы — у тебя всего одна дочка, успокойся, хватит тебе этих денег, уходи в джаз, джазовые пластинки остались бы на века, но она пошла за этой копеечкой. Вообще у нее есть эта фиксация на деньгах — деньги, деньги, деньги. Вот она за ними бежит. Вероника Степанова

Психологический портрет Долиной Разбирая характер певицы, Степанова призналась, что не верит, что в момент заключения сделки Долина могла быть не в себе: ум у нее, по оценке психолога, очень трезвый для 70-летнего возраста. К тому же она продолжала гастролировать, выходила на сцену, общалась с людьми. Так что в неадекватность верится с очень большим трудом. В психологическом портрете звезды, по словам специалиста, есть ярко выраженные нарциссически-истероидные радикалы, неистовая любовь к себе и попытка постоянно быть на сцене. Есть яркость и харизма. Отдельно Степанова с сожалением отметила, что свою внешность Долина буквально стерла под ноль. Зачем? Все из-за комплексов. Их эксперт упомянула и в названии к своему выпуску о звезде, использовав жесткую формулировку «комплекс уродины». Другим неверным выбором, по ее мнению, стал отказ певицы от карьеры в джазе.

«И вот что еще она сделала зря: она была талантливая джазовая певица с потрясающим голосом, и она пошла по попсовой стезе», — развела руками психолог. Конечно, при таком раскладе Долина была очень востребованной, стала народной певицей для толпы, но вместе с тем потеряла тоже очень многое. Очень жаль, что она сама себя так ограбила, добавила Степанова.

В целом Долина, по ее оценке, как и всякий истероид и нарцисс, может быть очень двуликой. То есть в близких дружеских отношениях она очень теплая, чувствительная, глубокая и сопереживающая: «Ведь она не чистый нарцисс, с истеричкой замешалась».

Но с другой стороны — она может быть жестокой, холодной и безгранично злой, жестокой, наглой и беспринципной. И Долина, как считает эксперт, очень легко переключает этот внутренний тумблер внутренний, перескакивая от теплоты в такой лед. И это хорошо считывается. «Очень властная, требовательная к себе и к окружению дама. Мужчинам, полагаю, с ней нелегко. Кстати, она из немногих, кто ужился на одной сцене с Аллочкой (Пугачевой, — прим. ред.), которая своей жопой столкнула просто всех. Так что у нее есть дипломатические навыки, умение уходить от конфликта, но при этом все кругом виноваты», — добавила психолог.

Отдельно Степанова прошлась и по фигуре матери в жизни Долиной. По ее мнению, эта женщина была довольно жесткой и скупой на похвалу и любовь. Отсюда, как считает эксперт, у певицы даже в 70 дет есть много непроработанных комплексов.

В заключение она сравнила артистку с «раненым ребеночком с бесконечным количеством каких-то уязвимостей, особенно в том, что касается внешности». Долина боится старости, боится потерять свою популярность, констатировала эксперт. Но весь этот громкий скандал, отношение к Лурье и отмена в соцсетях словно бы уже поставили звезду на грань того, что она ее упустила. Ей хочется быть всегда на пике славы, но в этом году слава, увы, получилась только дурная.