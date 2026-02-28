Пугачева продлила права на товарные знаки для работы в России на 10 лет

Исполнительница хита «Миллион алых роз» Алла Пугачева продлила свои права на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» для работы в России на 10 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Из документа следует, что действие прав истекало в апреле 2026 года, однако певица обратилась в ведомство, чтобы продлить срок.

Роспатент одобрил заявку. Права будут действовать до апреля 2036-го.

Ранее стало известно, что уехавшую в 2022 году в Израиль вместе с семьей Пугачеву обязали снести личный пирс в Солнечногорске в Московской области на Истринском водохранилище. Росприроднадзор вынес звезде предостережение.