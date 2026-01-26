Пугачеву обязали снести личный пирс в Подмосковье

Певицу Аллу Пугачеву обязали снести личный пирс в Солнечногорске в Московской области. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По его информации, соответствующее предостережение исполнительнице хита «Миллион алых роз» уже вынес Росприроднадзор.

Ведомство провело проверку пристани на Истринском водохранилище и установило, что пирс построили с нарушениями. Он не зарегистрирован, также отсутствуют сертификаты безопасности и аккредитация для швартовки.

Кроме того, пирс стал мешать проведению торгов по акватории.

На демонтаж артистке отвели месяц, после чего ей грозят штрафы за нелегальное использование водоема. Если конструкцию не снесут в добровольном порядке, прокуратура может подать иск о принудительном сносе.

Ранее стало известно, что Пугачева решила перебраться жить в Швейцарию. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.