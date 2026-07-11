Экс-владелец клуба «Челси» Кен Бейтс скончался на 95-м году жизни

Бывший владелец и председатель футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщили на сайте лондонской команды.

Бейтс скончался в Монако в окружении семьи. Клуб выразил соболезнования его жене Сюзанне, родным и близким.

«Решимость Кена бороться за „Челси“ в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта», — сказано в заявлении.

Бейтс приобрел «Челси» в 1982 году за один фунт, когда клуб выступал во втором дивизионе. В 2003 году он продал свою долю Роману Абрамовичу. За время его руководства команда выиграла Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. С 2005 по 2012 год Бейтс владел «Лидс Юнайтед».

В апреле нынешнего года «Челси» уволил 41-летнего главного тренера Лиама Росеньора. Он занял этот пост в январе 2026 года.