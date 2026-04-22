Футбольный клуб «Челси» уволил главного тренера Лиама Росеньора

«Челси» уволил 41-летнего главного тренера Лиама Росеньора, которого назначил в январе нынешнего года. Об этом сообщила пресс-служба английского футбольного клуба.

Персонал «Челси» выразил Росеньору благодарность за приложенные усилия и подчеркнул, что Лиам во время работы демонстрировал высокий уровень профессионализма.

«Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам», — пояснили в пресс-службе.

Впервые с 1912 года «Челси» проиграл подряд пять матчей, не забив ни одного гола. Команда заняла седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.

Ранее стало известно, что экс-игрок «Барселоны» Рафаэль Маркес станет новым главным тренером сборной Мексики.