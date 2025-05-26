Экс-супруга Паши Техника пропала после сообщений о возбуждении уголовного дела

Ева Карицкая, жена Паши Техника, перестала выходить на связь. Она находится в Таиланде, где ее обвиняют в клевете на наркологическую клинику, где лечился музыкант. Об этом сообщил Telegram-канал «Проект Выжившие».

По словам Карецкой, именно там Паше Технику назначили терапию, которая в итоге привела к его смерти.

«Сегодня ее вызвали в отделение, и, по словам близких, с тех пор она не выходит на связь. Есть подозрения, что ее задержали», — написали авторы публикации.

Сама Карицкая ранее заявила, что «нигде не упоминала» клинику, которая обвинила ее в клевете, сообщил RT. Медучреждение могло получить голосовое сообщение от некой девушки, к которой Карицкая и Паша Техник не имели никакого отношения.

Ранее Картину Паши Техника «Легенда» продали за 126,5 тысячи долларов в Санкт-Петербурге. Соавтором был художник Игорь Исполин, который хранил работу у себя. Крупную сумму за полотно выложил некий Дмитрий Князев.