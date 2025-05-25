На экс-жену Паши Техника завели уголовное дело в Таиланде

На бывшую жену рэпера Паши Техника, который скончался в апреле, завели уголовное дело. Об этом Ева Карицкая заявила в Telegram-канале.

«Утро, как обычно, не доброе. На меня заводят уголовное дело», — написала она.

Накануне экс-супруга скандального рэпера пожаловалась подписчикам, что у нее возникли серьезные проблемы. В Таиланде Карицкой стали угрожать привлечь к ответственности за клевету, которой, как утверждала сама Ева, на самом деле не было.

Бывшая возлюбленная покойного артиста намекнула, что речь идет о попытках выяснить правду о смерти Паши Техника. Войну ей мог объявить человек, который пытается скрыть обстоятельства случившегося.

Карицкая отметила, что готова к любому развитию событий, даже к задержанию. Единственное, что тревожило женщину, — это судьба ребенка.

«Думаю, вызову маму, выпишу на нее доверенность, чтобы она могла забрать сына, увезти отсюда и обеспечить безопасность», — отметила Ева.